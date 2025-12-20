Даниел Вълчев: След няколко години ще си спомняме по-скоро с усмивка за това

кадър: Bulgaria ON AIR

Това, което се случва в България, е напълно закономерно, в него няма никакъв драматизъм. Това заяви в предаването "Опорни хора" деканът на Юридическия факултет в СУ "Св. Климент Охридски" проф. Даниел Вълчев.

"Уверявам ви, че след няколко години ще си спомняме по-скоро с усмивка за това, което се случва... Това, което сега се случи, трябваше да го предвидим. Ние не го предвидихме. Управляващите не го предвидиха. Те, както и много управляващи преди тях, мислеха, че когато имаш формално мнозинство, технологични възможности да взимаш едно или друго решение, то ти нямаш никакви проблеми. За пореден път се оказа, че това съвсем не е така", категоричен бе проф. Вълчев пред Bulgaria ON AIR.

Той сподели, че е голям привърженик на машинното гласуване. По думите му то би било, ако не лекарство, то нещо, което значително ще повлияе в положителна посока на изборния процес.

"Това, което се случи по времето на едно предходно управление, е, че така въведохме машините, че у хората остана друго впечатление, че нещо там около машините не е както трябва. За съжаление, една чудесна идея, сериозна идея, дълбока идея беше не чак опорочена, но до голяма степен омазана. Аз лично не съм оптимист, че в оставащите някакви си седмици или месеци живот на този парламент нещо може да се свърши смислено", сподели още Вълчев.

"Ние, българите, имаме малко шизофренно отношение към себе си. Ние или се хвалим, че сме най-голямата работа, или пък казваме: "Българска работа", и някак се слагаме по-долу от другите. Всъщност ние сме като всички хора. Да, имаме своите особености, имаме си някаква народопсихология, имаме и по-добри и по-лоши неща, но като цяло сме като всички хора. Даже бих казал, че сме по-нормални от всички хора, оказва се напоследък", каза още гостът.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!