Даниела Димова остава директор на Театрално-музикалния продуцентски център във Варна

Снимка: ТМПЦ-Варна

Даниела Димова спечели за пореден път националния конкурс за директор на Театрално-музикалния продуцентски център Варна, най-големия културен институт за сценични изкуства в Североизточна България, който обединява Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ и Държавна опера Варна.

Другият кандидат за поста Димитър Иванов не се е класирал, тъй като не е събрал необходимия брой точки, съобщават от културната институция.

Димова е на поста от 2009 г., когато е избрана за ръководител на Оперно-филхармоничното дружество във Варна. Следващата година става обединението на театъра и операта в ТМПЦ и Даниела Димова печели конкурса за директор, припомниха за БТА от културния институт.



Даниела Димова завършва Оперно пеене в НМА „Проф. Панчо Владигеров“, специализира в Италия и Австрия, утвърждава се като водещо сопрано на Държавна опера Варна. Защитава магистърска степен по Мениджмънт на сценичните изкуства в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, прилага креативни управленски практики, с които последователно извежда ТМПЦ Варна на лидерски позиции сред културните институти в България. Като директор на ТМПЦ Варна полага основите и поддържа традициите на международните фестивали на Държавна опера Варна: Опера в Летния театър, Международния балетен форум, също Международния конкурс за млади диригенти „Маестро Борислав Иванов“ и Международния черноморски театрален фестивал на ДТ „Стоян Бъчваров“ „Морето се вълнува“. За професионалните успехи на Даниела Димова свидетелстват наградите „Варна“, „Кристална лира“ и „Кристално огърлие“ на СБМТД, „Златно перо“ на Радио Класик ФМ и Галерия „Макта”, Златен медал "100 години Борис Христов", „Кавалер на Ордена за изкуство и литература на Франция“, „Златен орел“ на Италия, медал „Пучини“ на Международния център за изкуства „Антиноо“ в Рим и др.

