Даниела Везиева: Инфлацията ще расте, не догонваме доходите на Европа

Булфото

Инфлацията в България се ускорява.

"Няма как да имаме скъп енергиен ресурс, административно да увеличаваме разходите за заплати и да не очакваме да се вдигне инфлацията", коментира бившият министър на икономиката и член на СИНПИ Даниела Везиева в предаването "Денят ON AIR".

Според нея инфлацията ще продължи да расте.

"Ние ползваме много скъпи енергийни ресурси. Най-големият участник на пазара на труда е държавата и административното увеличаване на заплатите води до това. Тя не е равна на производителността. Ние не догонваме доходите на Европа, към което всъщност се стремим, влизайки след 1 януари там. Не растат спекулативно цените. Когато сме в пазарен механизъм и икономика, да говорим за спекулация означава, че трябва да сравняваме спекулация спрямо какво? Пазарният механизъм казва, че търговията е свободна", подчерта Везиева пред Bulgaria ON AIR.

"Не знаем какво ще проверяват. Създава се стрес в бизнес средата. Всички са настръхнали. Всички казват едно и също - това, което се случва, ще доведе до влошаване на бизнес средата, до това да изчезнат стоки. Ако има нещо, за което държавата има водеща роля, то е да подпомогне малкия и средния бизнес, за да остане той конкурентоспособен", смята бившият министър.

Дошъл е моментът да се инвестира в нещо нестандартно, но работещо, категорична е Везиева.

"Има много неясноти. Това дружество, което се създаде с 10 млн. капитал, ще ги използва за зареждане на стока, за наем на помещения, а след това какво ще се случи? Това означава ли, че държавата ще финансира частна структура. Нека да разделим 10 млн. на 600 обекта, както ги обявиха. Малка сума е. Излезе информация, че не се справяме с транспонирането на доста от нормативната уредба на ЕС. Едно от тези нетранспонирания е точно електронното управление, регистрите и всичко, което намалява административната тежест", анализира бившият министър на икономиката.

Везиева изтъкна, че според последните представени числа фискалната ни дисциплина е доста разклатена, тъй като теглим заем, за да плащаме заплати и осигуровки.

"Ако има нещо, което може да помогне в момента на бюджета, е да се пипнат парите за капиталови разходи, което най-вероятно ще се случи. Европа не е в най-доброто си състояние. За да влезем в Еврозоната, за да сме конкурентни, трябва да помислим за българската икономика. Трябват насърчителни мерки за малкия и средния бизнес", настоя гостът.

