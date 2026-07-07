Дания отговори на Тръмп: Гренландия не е за продан

Снимка: Пиксабей

Датският министър-председател Мете Фредериксен заяви, че Гренландия „не е за продан“. Изявлението дойде, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заяви намерението си островът да премине под американски контрол.

В интервю за датската обществена телевизия TV2 Фредериксен подчерта, че позицията на Вашингтон е добре известна, но и тази на Кралство Дания остава непроменена, посочва bTV.

„Чух какво каза американският президент. Добре известна е позицията на Съединените щати, че желаят да притежават и придобият Гренландия. Надявам се също толкова добре известна да остане и позицията на Кралство Дания – че това няма да се случи“, заяви тя. Премиерът припомни, че самата Гренландия „много ясно е заявила, че не желае да бъде част от Съединените щати“, и призова съюзниците в НАТО да уважават суверенитета на Дания над острова.

Фредериксен същевременно отбеляза, че Копенхаген поддържа добро сътрудничество с Вашингтон по въпросите на сигурността в Арктика и желае то да бъде разширено. По думите ѝ вече съществува съвместна работна група, която се занимава с тези въпроси. „Но Гренландия не е за продан“, подчерта тя.

Изявлението ѝ идва, след като Тръмп отново настоя, че Съединените щати трябва да контролират Гренландия. При пристигането си в Анкара за срещата на върха на НАТО той заяви, че островът е „обграден от китайски и руски кораби“ и обвини Дания, че не му обръща необходимото внимание. „Гренландия е много важна за Съединените щати. Тя беше и остава място, което трябва да бъде контролирано от САЩ, а не от Дания“, каза американският президент.

Тръмп добави още, че отношенията му с НАТО са започнали да се влошават по-рано тази година, след като съюзниците са отхвърлили плановете му за придобиване на Гренландия, както и заради отказа им да подкрепят американската офанзива в Близкия изток.

Редактор "Екип на Петел",

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