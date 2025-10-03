Дания съобщи за неколкократни провокации от Русия в проливите ѝ

Пиксабей

Руски военни кораби неколкократно са насочвали оръдия към датски плавателни съдове, нарушавали са навигационните системи или са предприемали маневри, които биха могли да доведат до сблъсък с кораби под датски флаг в проливите между Балтийско и Северно море, съобщиха днес датските разузнавателни служби, цитирани от Ройтерс.

"Станахме свидетели на няколко инцидента в датските проливи, където хеликоптери на нашите военновъздушни сили и военни кораби бяха следени от радари, а оръдия на руски военни кораби бяха насочвани към тях", заяви на пресконференция ръководителят на датските разузнавателни служби Томас Аренкил. Той каза също, че руски кораб е закотвен в датски води вече цяла седмица, като намекна за евентуална намеса страна на Русия, в случай че Дания предприеме действия срещу "руския сенчест флот" от танкери. Смята се, че тя се използва за заобикаляне на западните санкции срещу руския петрол, наложени заради войната в Украйна.

Подобни инциденти търсят непровокирана ескалация посочи още датското разузнаване.

През датските проливи, които представляват натоварен международен морски път, често преминават руски военни кораби, ескортирани обикновено от датския военноморски флот. Според Аренкил, военното разузнаване е регистрирало и случаи на кораби, които преминават през проливите със сонари и оборудване за заглушаване на сигнали.

"Много вероятно руските кораби поне в един случай, да са заглушили сигнали и да са причинили значителни смущения в джипиес системата в Дания", уточни ръководителят на датското разузнаване.

"Русия използва военни средства, включително и по агресивен начин, за да упражнява натиск върху нас, без да прекрачва границата към въоръжен конфликт в традиционния смисъл на думата", добави Аренкил, предаде БТА.

Въпреки множеството инциденти датското разузнаване посочи, че не съществува директна военна заплаха срещу страната. Премиерът Мете Фредериксен обаче определи навлизането на дронове над летища и военни съоръжения като "хибридна атака". Министърът на отбраната Троелс Лун Поулсен заяви, че инцидентите все още се разследват и извършителят им не е установен.

От своя страна НАТО засили операциите си в района на Балтика, за да отговори на нахлуването на дронове. Швеция е предложила нов проектозакон за разширяване на морското наблюдение на шведската брегова охрана.

