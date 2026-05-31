Дара: Не бъдете жертви, преследвайте мечтите си

Снимка Булфото

Дара привлече вниманието върху себе си с това, което каза.

Пътят към успеха е доста тежък. За мен той се крие в ежедневието и в това, което правиш всеки ден, каза Дарина Йотова (Дара) от сцената "Успехи и уроци" по време на кариерния форум "България на пет океана" на платформата "България те иска", предаде БТА.

"Всеки един от вас трябва да реши, че няма да е жертва на държавата, на съседа си... и т.н. Ние сме тези, които трябва да решим какво да правим с живота си", заяви Дара.

Участие в разговора взе и музикалният продуцент, основател на Virginia Records, Саня Армутлиева. "Ежедневието е това, което променя нещата. Всичко се крие в усилието, което полагаш всеки ден", коментира тя.

По думите ѝ зад успеха на Дара стоят 10 години усилия.

Искат 3 евро за снимка с Дара

"Ние зависим главно от публиката, а публиката не можеш да предскажеш какво ще каже във всеки един момент", заяви Дара.

По думите ѝ хората нямат надежда, че могат да преобърнат нещата: "Много хора си мислят, че отвън идва нещо, а то всъщност идва от нас самите. Също така трябва да потърсиш това, което е твое, да почукаш на всяка една врата".

"Недоверието към себе си е голямото разковниче", на мнение е Саня Армутлиева.

Мартин Захариев: DARA направи най-големия пробив в българската поп културна музика за всички времена

"Мисията ми винаги е била да поставя България на съвсем различно място в света", каза Дара. Тя призова: "Не мачкайте артистите, не ги поставяйте в рамки и клишета".

"Всеки един от нас е дошъл на земята, за да разбие всички клишета, независимо от раса или други ограничения", изрази мнение Дара.

На въпрос как си представят България след 10 години Саня Армутлиева отговори: "Искам политиците да престанат да работят за себе си, а за хората. Искам колкото се може повече хора, които в момента са навън, да се върнат, искам повече култура, искам хората да четат повече, искам повече образование, хубава здравна система; повече доверие, че културата и авторското право са в основата на инвестициите. Искам децата ни да се върнат в България и да виждат смисъл от това. Повече млади хора да се занимават с изкуство - музика, танци. Искам министърът на културата да не седи в дъното на масата на заседанията на Министерския съвет, искам да е в центъра. Искам Дара да има глобална, дълга кариера... Искам да има повече лекота в дните ни".

Италианско издание за Дара: България има поп звезда, която е по-стойностна от италианските

"Аз искам да виждам мечтатели. Искам, ако имате една лоша мисъл - премълчете си я, спестете я. Трябва да има хигиена във вашите мисли. Да изкарвате навън тази любов, която давате на семейството си", каза Дара. "Ако си кажете: "Аз съм си такъв", трябва да счупите това клише. Надявам се след 10 години България да е пълна с мечтатели", добави тя.

"Искам да отворя вратата към българската музика. Вратите към интернационалната сцена бяха заключени", посочи Дара и определи като своя цел "разбиването на тази врата".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!