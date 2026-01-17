Дара: Не позволявам реалността ми да се изгражда от коментарите

кадър Нова телевизия

Миналата година беше най-хубавата в живота ми“, това призна Дара по Нова телевизия. В нея се събраха първото ѝ голямо турне, нов албум, награди, лични победи и важни житейски решения. И всичко това – без бърнаут, нещо, което певицата определя като едно от най-големите си постижения.

Новата ѝ прическа предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, но Дара приема реакциите спокойно. „Не позволявам реалността ми да се изгражда от коментарите на хората“, казва тя.

За нея промяната е част от творческия път, а визията – начин да покаже различни страни от себе си. „Харесвам се и съм уверена в това, което правя. Може би затова ми е лесно да бъда смела“, допълва певицата.

Дара не крие, че вижда потенциал в себе си за сцената на „Евровизия“. Според нея конкурсът не търси само глас илипесен, а цялостно излъчване, характер и концепция

„Ако бъда избрана, това ще бъде най-голямата сцена, на която съм стъпвала“, споделя тя. По думите ѝ успехът на подобен форум изисква сериозна подготовка – международен репертоар, ясна визия, силен екип и готовност да не се пропусне нито една възможност.

Сред най-трудните лични предизвикателства през последната година Дара посочва отказването от цигаритенамирането на балансиран начин на живот. „Липсата на допамин те кара да го търсиш навсякъде – в храна, екрани, навици“, признава тя.

