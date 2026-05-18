Дара: Ние българите можем да постигнем всичко и да преобърнем целия свят

кадър: бТВ

„Много е рано за сметки. Тепърва трябва да се наспя добре и да позволя на мозъка ми да осмисли всичко, което се е случило през последните два дни", сподели големият победител в "Евровизия" DARA в студиото на "Тази сутрин" и допълни, че е изключително благодарна за хората, с които е работила.

"Направихме нещо изключително модерно. От две години искам да снимам подобен клип и в момента имам най-добрия пърформанс, който изглежда като видео, и то в огромен мащаб, изпълнен от изключително големи професионалисти и хора, които знаят във всяка една секунда какво се случва", заяви изпълнителката.

"Изключително щастлива съм, че на сцената успяхме да пресъздадем точно това, за което работихме през последните два месеца и половина и че то изглежда по този начин. Резултатът е фантастичен, но аз съм истински щастлива от това, че успяхме да се почувстваме свободни, уверени, стабилни. Да се насладим на момента. За мен беше фиксидея, когато изляза на сцената, да се чувствам толкова добре и спокойна", отбеляза тя.

"Големият успех за мен е, че успях да хвана целия този момент и енергията на публиката, да ги използвам за тези три минути и да бъда проводник на Господ, през мен да минава неговата енергия и да съумея да не се наблюдавам, а просто да бъда в този момент и да го изживея истински. Усещането на тази сцена е неописуемо, аз осем пъти бях на тази сцена. Вие виждате два пъти, но аз четири дни имах по две шоута на ден пред публика", сподели Дара и допълни, че в тези моменти е изразявала благодарността си към Господ.

Тя определи случилото се като шанс веднъж на милион. "Няма да е веднъж за живота ми, защото имам планове за себе си, които са доста по-различни и едва ли е последната ми голяма сцена", каза Дара. Победителката в "Евровизия" многократно повтори, че е щастлива и благодарна.

"Все още не съм проронила и една сълза за победата си, защото не съм имала време да се отпусна до такава степен и да осъзная какво се е случило. Всичко е като на сън, но аз избрах тази реалност и я построих по този начин за себе си", каза Дара.

Тя обясни, че не е имала никакви очаквания, а се е чувствала заземена и отворена за всичко, което идва. Чувствала се е и вкъщи заради отношението, което е получила от обществото, заради комфорта и спокойствието, които са били осигурени. А това е позволило на изпълнителите да изразят потенциала си.

По време на подготовката си Дара е била в Атина, защото е искала да се абстрахира от всякакви реакции - независимо дали са негативни, или позитивни.

"Исках да бъда изцяло фокусирана върху процеса на работа и психиката си, върху това да манифестирам. За изпълнението на сцената, за физическата си издръжливост", сподели Дара и разказа, че е пеела, докато е тичала, за да се подготви.

"По осем часа всеки ден бях отдадена за тези три минути. "Евровизия" е олимпиада. Трябва да свикнеш и с адреналина. Всяка сутрин правех спринтове, за да може да увелича капацитета си на дишане. И когато се качих на сцената, бях супер спокойна - именно защото тренирах тези неща", коментира певицата.

Дара сподели, че наградата от "Евровизия" е награда за съпруга ѝ.

"Той ме бутна да участвам. Ако не беше той, нямаше да го направя. Той вярва изключително много в мен още от първата секунда", сподели изпълнителката.

"Това е най-хубавият начин да отпразнуваме нашата първа годишнина", каза още певицата. Дара сподели, че би ѝ се искало да участва като изпълнител в големи музикални фестивали, един от които е Glastonbury. А с екипа ѝ вече са се свързали представители на най-големите лейбъли в света.

"Тепърва предстои да видим как можем да работим заедно с тях. Светът в момента изглежда много малък и всичко е много лесно. Виждам го бистро и ясно, имам избори", каза Дара.

"Ние българите можем да постигнем всичко и да преобърнем целия свят. Исках да покажа и на вас, че това е възможно. Светът е във вашите ръце", каза тя в свое обръщение към хората.

