Дара: Пускайте Bangaranga, в момента е на 11-о място в Спотифай, има шанс да влезе и в Билборд

Дара призова феновете си да помогнат на Bangaranga да се изкачи още по-високо в класацията на Спотифай по време на партито, което се вихри в момента в София.

"Bangaranga е влязла в глобалната класация на Спотифай и в момента е на 11-о място в целия свят. Има голям шанс да влезе и в класацията на Билборд, което не е за вярване. За да може това нещо да се случи, искам да ви помоля просто да си изкарате телефоните и да стриймвате Bangaranga от Спотифай. Дори едно пускане на песента ще означава супер много в този момент. За да можем наистина да направим световна история", заяви от сцената музикалната звезда.

Дара отправи призив и към Фред Агейн да работят заедно по нов проект.

