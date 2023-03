кадри: Нова тв

По време на живото излъчване имаше малък технически проблем с изобразяването на класирането.

Дара Екимова е големият победител тази вечер в "Като две капки вода".

Тя победи Владо само с точка след гласуване на публика и жури.

Тя изпълни песента на Селин Дион all by myself

След тази вечер в моментното класиране на предаването първи е Тома, следван от Владо и Дара Екивмова.

