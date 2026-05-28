Дара е новият почетен гражданин на Варна

С пълно единодушие Общински съвет – Варна подкрепи предложението DARA да бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на Варна“. Решението беше взето на днешното редовно заседание на местния парламент.

Отличието се присъжда на варненката Дарина Йотова – DARA за изключителните ѝ заслуги към българската музика, високия професионализъм и приноса ѝ за утвърждаване на международния престиж на Варна и страната.

Званието „Почетен гражданин на Варна“ по традиция се връчва на 15 август – Деня на Варна, когато се отличават личности с изключителен принос към развитието на града.

Според Статута за удостояване с почетни звания и отличия са възможни и изключения. По предложение на кмета и на председателя на Общинския съвет местният парламент може да удостоява със званието български и чуждестранни граждани и по други поводи. Именно по този ред е разгледана и номинацията на DARA.

Процедурата по номиниране на новите почетни граждани продължава. До края на юни се приемат предложения за званието, след което ще бъде организирано публично обсъждане.

Кои ще се присъединят към DARA като нови почетни граждани, ще стане ясно в края на юли, когато се очаква финалното решение на Общински съвет – Варна.

