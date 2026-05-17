Дара и България с исторически рекорд в Евровизия

Дара и България спечелиха тазгодишния песенен конкурс на Евровизия.

Победата е историческа не само за страната ни - първа титла и първо домакинство за България! - но и донесе рекорди в историята на самия конкурс, пише OFFnews.bg

България спечели с внушителните 516 точки - сбор от точките на публиката и на националните журита.

За пръв път от 2017-а артист печели вота и в двете категории - зрителски и жури.

От журито "Бангаранга" събра солидна преднина пред втората песен - общо 204 точки. Публиката ѝ присъди още 312 точки по системата "12 точки/Douze points". По тази система всяко жури и гласуваща нация дават 12 точки на песента с най-висок вот, 10 - на втората, 8 на третата и т.н.

Освен това Βαngaranga спечели конкурса с преднина от 173 точки пред песента, заемаща второ място, което я прави най-голямата разлика в победата, виждана някога на конкурса за песен на Евровизия, надминавайки преднината от 169 точки, с която Fairytale на Александър Рибак спечели в Москва през 2009 г.

На второ място беше Израел с Michelle от Ноам Бетан. На трето място се класира Румъния, която също се завърна на конкурса за песен на Евровизия през 2026 г. - Румъния. Страната бе представена от Александра Капитанеску и Choke Me.

