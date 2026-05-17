Дара и България спечелиха Евровизия!

70-ото юбилейно издание на Евровизия е спечелено от България.

Безапелационно!

Дара с Бангаранга е номер 1 с вота на журито и вота на публиката.

Това е първа победа за България в Евровизия.

Половината от точките са от журитата от всяка страна, другата половина от гласуването на зрителите.

България спечели категоричен триумф с общо 516 точки, като се нареди пред Израел с 343 и Румъния с 296.

България ще бъде домакин на следващото издание на Евровизия!

Певицата Дара донесе първа победа за България в песенния конкурс „Евровизия“. Изпълнителката спечели 70-ото юбилейно издание на формата във Виена, като събра най-много гласове както от професионалното жури, така и от публиката.

На второ място в окончателното класиране остана Израел. Българската песен получи максималните 12 точки от националните комисии на Малта, Австралия, Дания и Литва, докато родното жури даде своя максимален вот за представителите на Малта.

Изпълнителката завоюва първото място с песента „Bangaranga“, пише Евроком. Пътят ѝ до големия финал премина през напрегнат период, след като по-рано през годината тя призна за силен стрес и колебание дали да остане в надпреварата.

Историческият успех бележи завръщането на страната ни на международната музикална сцена след тригодишна пауза. Дни преди полуфиналите Дара получи лична подкрепа от министъра на културата Евтим Милошев.

Високият резултат на класирания на второ място Израел идва на фона на обществено напрежение. Месеци преди финала във Виена над 1000 музиканти призоваха за бойкот на участието на страната в конкурса.

Празничната вечер беше открита от миналогодишния победител JJ. В програмата се включиха и бивши участници, сред които Кристиан Костов, който донесе второ място на България през 2017 г., украинската певица Руслана и финландската група „Лорди“.

Според регламента на конкурса победата дава право на България да организира и приеме следващото издание догодина.