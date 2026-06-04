Дара към Филип Киркоров: Благодаря ви за подкрепата, но успехът не е ваш

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Филип Киркоров претендира за голям дял от победата на България на "Евровизия", като в пост в Instagram той гръмко обяви: Да, вярно е, аз помогнах на България да спечели".

Певицата Дара обаче не му остана длъжна. В кратък и лаконичен коментар под публикацията му, тя отрече руският изпълнител да има чак такъв принос за победата, предаде Днес.бг.

"С цялото ми уважение, "Бангаранга" е написана през 2023 г. в Sofia Songwriting Camp. Благодаря ви за моралната подкрепа, но успехът на този проект е резултат от невероятната работа, талант и всеотдайност на "Вирджиня рекърдс", Кристиан Тарча, Ан Джудит Стоке Уик, Димитрис Контопулос, Илиас Кокотос, БНТ, Фредрик Ридман и Кейша фон Арнолд", написа тя.

Киркоров твърди, че е финансирал включването ни в Евровизия

В публикацията си Киркоров подчертава, че страната ни дълго време е пропускала конкурса, заради липсва на средства. По думите му, след среща с тогавашния директор на БНТ Емил Кошлуков, организирана от приятелите му от дует "Ритон", Киркоров е намерил инвеститора, който е дал средствата за участието на България в "Евровизия".

Руснакът твърди, че го е направил в памет на баща си.

Това не е първият път, в който Киркоров твърди, че е помогнал на България за включването й в "Евровизия", но до момента всички подобни изказвания са били опровергани.

Редактор "Екип на Петел",

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