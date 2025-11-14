реклама

Дара направи признание как са я лъгали

14.11.2025 / 12:39 3

Кадър Фб

Певицата Дара отново прикова вниманието на зрителите, след като в „На кафе“ направи едно от най-откровените си признания досега.

Младата звезда говори без филтър за болките, уроците и разочарованията, които е преживяла зад кулисите на славата.

„Наивна съм и ако си много добър лъжец, мога да ти повярвам. Попадала съм на зверски манипулатори“, заяви Дара, изненадвайки дори водещите с честността си. Признанието ѝ веднага нажежи социалните мрежи, където феновете започнаха да гадаят кои са въпросните „манипулатори“, оставили следи в живота ѝ.

Въпреки трудните моменти, певицата подчерта, че музиката ѝ е дала посока и сила. Само преди два месеца излезе новият ѝ албум, с който тя очевидно е повече от горда.

„Ако не сте го чули вече – пуснете си го. Гледам напред, целеустремена съм и вече знам какъв ще е следващият албум“, каза тя с искрата, която феновете познават добре, предаде Блиц

Дара сподели и емоционален момент от участието си като подгряващ артист на Роби Уилямс в София – преживяване, което, по думите ѝ, ще помни цял живот.

„Осъзнах какъв голям изпълнител е той, когато видях майка ми да се просълзява от гордост. За мен Роби е моят Джъстин Бийбър“, призна тя.

Откровението на Дара за токсичните хора в живота ѝ и силата да продължи напред отново я показаха като едно от най-истинските лица в българския шоубизнес – директна, емоционална и без страх да говори за това, което другите премълчават

 

0
0
kjk (преди 31 секунди)
Рейтинг: 153643 | Одобрение: 17018
Барабар с чембера де го сложила за стопер!!!;)Ухилен:devil:
2
0
Серж (преди 13 минути)
Рейтинг: 227606 | Одобрение: 45561
....той се хлъзнал до раменете, ама...ТОЙ рамене няма...Ухилен
1
0
kris (преди 35 минути)
Рейтинг: 532197 | Одобрение: 99222
Криза на средната възраст - когато осъзнаеш, колко жестоко са те лъгали в детството.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
kjk (преди 45 минути)
Рейтинг: 153643 | Одобрение: 17018
Обещали и само малко главичката, пък той се хлъзнал до раменете!!!;)Намусен:errm:

