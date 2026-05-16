Дара няма да получи парична награда, ако спечели Евровизия

Как се финансира конкурсът?

„Бангаранга“ спечели сърцата на хиляди в Европа. Остават броени часове преди българската изпълнителка Дара да излезе за последно, за да разтърси сцената на Евровизия във Виена. В този момент се питаме какво всъщност ще спечели Дара, ако донесе кристалния микрофон у нас?

Къде е чека за милиони?

Може би си представяте, че победителят в такъв конкурс печели огромен чек с шестциффрени суми. Ще ви разочароваме, но всъщност победителят не взима нито цент. Няма парична награда от самият конкурс за победителите, предаде БТВ.

Според официалния регламент победителят получава единствено емблематичния кристален микрофон и правото страната му да домакинства следващото издание. Евровизия е събитие с нестопанска цел и акцентът остава върху културния обмен.

Кой плаща сметката?

Мнозина се питат как се организира толкова мащабна продукция, след като няма директна финансова награда за изпълнителите. Според официалната информация от Евровизия, финансирането е сложен механизъм, основан на няколко стълба:

Такси за участие

Конкурсът се финансира предимно от вноски на участващите радио- и телевизионни оператори. Интересен факт е, че таксата е различна за всяка държава, следвайки принципа на солидарност – по-богатите страни носят по-голяма финансова тежест. Дали тези детайли ще бъдат публични, решава всяка отделна медия.

Принос от домакините

Разходите се поемат частично от приемащия телевизионен оператор и от самия град домакин (в случая Виена), който помага финансово или „в натура“ чрез охрана, брандиране и съпътстващи събития.

Търговски приходи

Тук влизат спонсорствата, продажбите на билети за шоуто, приходите от есемес гласуването на зрителите и продажбата на официални стоки (мърчандайзинг).

Къде отиват парите?

Над 90% от всички събрани средства се инвестират директно в телевизионното продуциране и организацията на събитията. Около 5% покриват бюджета на екипа на Евровизия (EBU), а всички останали средства се възстановяват на участващите телевизии, ако законът го позволява.

