Дара отказа участие на фест в Баку заради атака на украински фенове

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DARA няма да участва на Dream Fest, който ще се проведе на 23 юли в Баку, Азербайджан, независимо, че бе сред обявените звезди. Това се случва след силни реакции, най-вече от страна на Украйна, съобщава Dnes.bg.

Българската певица беше обявена за един от хедлайнерите в първия ден на фестивала.

Участието ѝ обаче бързо предизвика критики, тъй като в програмата са включени и няколко руски изпълнители, обвинени в публична подкрепа на руската инвазия в Украйна. Сред тях са Ани Лорак, Джиган, Артик и Асти, Йегор Крийд, Ирина Дубцова, Стас Михайлов, Алсу и др.

Съобщението за участието на DARA предизвика незабавни реакции в социалните медии, особено от украински потребители и фенове на Евровизия, които изразиха разочарование от решението ѝ да се появи на събитие с участието на изпълнители, свързани с руската развлекателна индустрия, докато войната в Украйна продължава.

Според Eurovision News, DARA е решила да се оттегли от Dream Fest.

Dream Fest, който е планиран за периода от 23 до 26 юли в Sea Breeze Resort в Баку, въпреки това ще се проведе по план, като организаторите са обявили програма от над 50 изпълнители от различни страни.

Публикацията, която съобщаваше, че DARA ще се качи на сцената обаче е изтрита.

Редактор "Екип на Петел",

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