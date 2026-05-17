Дара победи "хейтърите"

Кадър: един от многобройните колажи във Фейсбук, посветени на триумфа на Дара не само в Евровизия, но и на "хейта" в България

Само преди дни мнозина бързаха да обявят Дара за поредния "преувеличен балон" на "Евровизия 2026". Имаше и скептици, и ирония, и подигравки. И директни присъди, че България "няма никакъв шанс", пише Блиц.

Само че Европа каза друго - и то по най-категоричния начин. Дара победи всички!

Сред най-шумните скептици беше Фънки, който преди финала заяви пред "България днес": "Нямаме никакъв шанс за победа на "Евровизия"!"



Макар да призна, че Дара се е представила силно, музикантът беше убеден, че България отново ще бъде "порязана".

Иронията е, че само часове по-късно именно Дара спечели както журито, така и зрителския вот - нещо, което не се беше случвало от години.

Карбовски нарече "Евровизия" антиутопия

Мартин Карбовски също предизвика бурни реакции с публикация в социалните мрежи с думите си.

"Евровизия и лекцията за буквата Ч тази вечер бяха част от една категорична антиутопия", написа той в един от последните си постове, предизвиквайки мигновено вълна от реакции.

"Абе, приятел, ти въобще гледа ли или беше зает да цъкаш с език, спомняйки си когато бозата е била 6ст. с умиление? Видя ли какво ти обясниха? Това е точно за такива като теб - хора живеещи в миналото, неприемащи различните.

Никой нищо не ти натяква, просто хората вече не се страхуват да се покажат. Както видя, хомо хората са по-скоро изключение в състезанието. И да, за да правиш хубаво изкуство, трябва да си различен.", гласи един от многото коментари.

В социалните мрежи заваляха и подигравателни колажи.

В същото време Дара правеше фурор на европейска сцена. Излезе и спечели безапелационно Европа!

Докато едни анализираха, други се подиграваха, а трети предричаха провал, Дара направи нещо далеч по-силно - излезе на сцената и буквално я взриви с нейната "Bangaranga", която се превърна в сензация още след полуфинала, когато България беше класирана първа за финала.

