Дара получи имот край морето
Кадър БНТ
Като част от признанието, от общината дариха имот на певицата
DARA получи най-високото отличие на община Аврен – званието „Почетен жител“. Решението за удостояването ѝ беше взето непосредствено след сензационния ѝ успех на международния музикален конкурс „Евровизия“, а днес звездата лично прие почетния знак от кмета на общината Емануил Манолов, предаде Телеграф
Певицата беше посрещната с бурни аплодисменти от своите почитатели. Кметът Манолов подчерта значимия принос на певицата към популяризирането на българската култура и музика на световната сцена.
Община Аврен дава имот на DARA на морето
Като част от признанието, община Аврен дари на Дара общински парцел в живописното село Близнаци.
"Вече съм ви съседка"! - каза тя!
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