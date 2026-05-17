Дара пред световните медии: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Бангаранга”

Стопкадър Би Би Си, бТВ

Дара с емоционални думи след триумфа.

„Невероятно е! Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Бангаранга”. Мисля, че тази сила ние наричаме Бог или Вселената. Единственият език, на който всички говорим, е този на музиката”. Това каза DARA на пресконференция пред международни медии, която се състоя във Виена около час, след като българката триумфира на „Евровизия” 2026.

Талантливата ни певица благодари най-вече на близките си и на съпруга си, който я насърчил да се включи в конкурса за избор на български изпълнител на тазгодишното юбилейно 70-о издание на „Евровизия”.

„Чувствам, че съм попаднала на правилното място, с отворено сърце съм и благодаря на Господ за всичко, което ми дава”, каза още певицата, пише nova.bg.

Тя представи и някои от хората, които стоят зад историческия ѝ успех – двама от композиторите на „Бангаранга” – румънецът Кристиан Тарча – Моноар и гръкът Димитрис Контопулос. Те двамата, норвежкият текстописец и композитор Ан Юдит Вик и самата DARA са създателите на песента, която вече се превърна в истински хит. Този международен екип певицата определи като „обединение на Балканите".

Един от журналистите, които задаваха въпроси на DARA, отбеляза, че тя е първият победител в конкурса, който печели и вотът на журито, и този на зрителите.

