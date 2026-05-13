Дара преди полуфинала на Евровизия: Благодаря за цялата любов, която ни изпращате

Остават часове до българското участие на Евровизия. Церемонията в четвъртък вечер ще бъде открита от „Бангаранга“ и Дара, която наесен ще гледаме и като треньор в „Гласът на България“. Хиляди ѝ пожелаха успех.

Музика, усмивки, забавление и репетиции белязаха подготовката на певицата и екипа ѝ за втория полуфинал на конкурса.

„Подготовката тече с пълна сила и току-що слязох от репетиция. Беше супер. Стискайте ни палци. Утре е полуфиналът. Благодаря за цялата любов и енергия, която ни изпращате“, каза за бТВ Дара.

И докато певицата и екипът ѝ се подготвят за втория полуфинал на конкурса, вълна от емоции има и в интернет.

Мариана Попова написа, че тази година Дара носи не просто песен. Тя носи гласа, енергията и духа на България пред милиони хора.

Рут Колева посочи, че DARA притежава сценична лекота, която не се създава – или я носиш, или не. А тя я носи.

„Скъпо българско момиче, България се гордее с теб! Бъди щастлива и… Бангаранга!“, гласи още едно от пожеланията.

Самата Дара описва песента като вдъхновена от кукерските обичаи. Специалният ѝ костюм е създаден от младия дизайнер Виктор Гърбешков.

„Звънна ми един ден и ми каза: „Сега имаме много голям килим за церемонията по откриване на Евровизия и искаме да гръмнем на този килим“. Аз се казвам Виктор Гърбешков, но ми викат Гърмешков – аз съм по гърмящите аутфити и приех с огромна радост“, разказва Виктор Гърбешков.

Той описва костюма като предизвикателство. Затова и пробите били в последния момент.

„Правих корекции по роклята минути преди да отидем на килима. Те ѝ правеха грим и коса. Аз пък ших по роклята. Чувството беше невероятно. Да видя как дрехата оживява върху човек е наистина вълшебно“, казва още дизайнерът.

Ден преди полуфинала Виктор е категоричен – Дара вече е победител и ѝ пожелава: „Да вярва в себе си, да успее да усети магията в себе си и с нея да върви напред“.

