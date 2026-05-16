Дара представя България на финала на „Евровизия“ с Бангаранга

Талантлива българка може да зарадва цялата нация тази вечер.

В събота – 16 май, от 22ч. българско време ще се проведе финалът на „Евровизия“ във „Винер щатхале“ (Wiener Stadthalle) в австрийската столица Виена.

На втория полуфинал на 12 май певицата Дара, която представя България, се класира за участие днес с песента Бангаранга.

Във финала участват общо 25 държави – 20 бяха излъчени на полуфиналите, а 5 са по право на финала – Франция, Германия, Великобритания, Италия и домакинът Австрия.

Държавите, класирали се след първия полуфинал:

Гърция

Финландия

Белгия

Швеция

Молдова

Израел

Сърбия

Хърватия

Литва

Полша

Държавите, класирали се след втория полуфинал:

България

Украйна

Норвегия

Австралия

Румъния

Малта

Кипър

Албания

Дания

Чехия

Тежестта на вота за определяне на победителя се поделя 50 на 50 между журито и зрителите, които участват в гласуването.

Дара участва на финала под номер 12. Ако се намирате извън България, може да дадете своя глас на сайта www.esc.vote, когато водещите обявят, че е време за гласуване.

Ексклузивни права за „Евровизия“ има БНТ, обществената телевизия ще излъчи финала в събота – 16 май, от 22 ч, пише btvnovinite.bg.

