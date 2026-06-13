Дара пристигна на ‘’София Прайд 2026’’

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‘’София Прайд 2026’’ се завърна в Княжеската градина с концерт и шествие по столичните булеварди.

‘’София Прайд 2026’’ се завърна в Княжеската градина с концерт, в който участие взимат Дара, Прея, Мила Роберт и други. Събитието възстановява старият формат - първо концерт, а след това шествие по столичните булеварди и улици.

Тазгодишната кампания на "София прайд", под мотото "Различно си приличаме", акцентира върху споделените човешки ценности като семейството, любовта и децата. Организаторите обръщат внимание на факта, че хиляди еднополови двойки в България живеят заедно и отглеждат деца без правна защита, и настояват държавата най-накрая да признае техните семейства пред закона.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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