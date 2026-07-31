Дара разкри предпочитанията си за домакин на „Евровизия“ 2027

Снимка: Булфото

В интервю за евровизионния блог Wiwibloggs Дара заяви, че би се радвала именно столицата да приеме едно от най-големите музикални събития в Европа, като изрази увереност, че София разполага с всички необходими условия да се справи с подобно предизвикателство.

Столична община приветства публичната подкрепа на Дарина Йотова (DARA) за кандидатурата на София да бъде домакин на конкурса „Евровизия“ през следващата година.

От Столична община благодариха на Дара за подкрепата и подчертаха, че София разполага с необходимите инфраструктура, организационен опит и капацитет, за да бъде домакин на събитие от такъв мащаб, предава БГНЕС. От администрацията заявяват още, че столицата е готова да бъде надежден партньор на Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), ако бъде избрана за домакин.

Кандидатурата на София вече е представена пред EBU, а в очакване на окончателното решение от общината изразяват увереност, че с подкрепата на българските изпълнители, културната общност и всички, които застават зад инициативата, столицата може достойно да представи България пред милионите зрители на „Евровизия“ по света.

В надпреварата за домакинството на конкурса остават София и Бургас, а окончателното решение трябва да бъде оповестено днес.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!