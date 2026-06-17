Дара с Джокович и дъщеря му пяха Бангаранга

Кадър Нова тв

Победителката на „Евровизия” сподели видео в Instagram, на което тенисистът се забавлява с дъщеря си Тара, предаде Нова тв

„Вчера съвсем случайно срещнах Новак, докато вечерях – най-неочакваната среща, но някак се усещаше, че е писано да се случи”, това сподели българската изпълнителка Дара в социалните мрежи по повод срещата си със световния тенисист Новак Джокович.

На видеото, което певицата разпространи, се вижда как сръбският спортист танцува заедно със своята дъщеря Тара.

„Колко е малък светът. Когато съдбата говори, ти слушаш... и правиш Bangaranga”, допълни още Дара към публикацията си.

Редактор "Екип на Петел",

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