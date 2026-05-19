Дара създаде масова истерия: Водещите на сутрешния блок в Кипър направиха танца на Bangaranga на живо в ефир

Стопкадър Фейсбук, Иван Кънчев

Песента на Дара завладя Европа и света.

Водещите на сутрешния блок в Кипър показаха танца на Bangaranga от едноименната песен на DARA, спечелила Евровизия.

DARA успя да впечатли и журите, и публиката с динамичния си пърформанс. Водещите в Кипър са се вдъхновили от победата на родната звезда и са показали танца от песента в сутрешния им блок.

Bangaranga се превърна в истинска мания и набра скорост. Европа усети Bangaranga ритъма чрез жестомимичния превод в ефира на Би Би Си. Появиха се и балкански версии, сред тях и „Bangaranga кючек“. А в музикалното училище на Дара във Варна превърнаха Bangaranga в класика.

Зад океана 13-годишната Ния изсвири Bangaranga на пиано в българското училище във Вашингтон, пише btvnovinite.bg.

