Дара се прибира днес в 18 часа

След блестящия триумф победителят на „Евровизия 2026“ DARA се прибира в България.

Тя ще бъде посрещната днес, 17 май, на Терминал 2 на летище „Васил Левски“ от журналисти и фотографи, а кметът на София Васил Терзиев обяви по-рано, че за пристигането ѝ ще бъде опънат червен килим.

В 18:00 ч., във фоайето на „Пристигащи“ феновете могат да посрещнат Дара, която донесе историческа победа на България.

Васил Терзиев поздрави българската изпълнителка DARA за победата ѝ, определяйки я като голям успех за страната.

Днес България празнува една голяма победа. И ти си причината за това. Силна. Смела. Талантлива. Браво, Дара. Браво, че не се отказа. Има много хора, за които няма по-голямо удоволствие от това да омаловажат чуждия талант и да те накарат да се съмняваш в себе си. Най-трудното е да не им дадеш този подарък. Ти не го направи. Продължи напред. И днес цяла България вижда докъде могат да те отведат талантът, характерът и неуморната работа, написа във Фейсбук кметът на София.

„Гордеем се с теб“, завършва той посланието си, като допълва, че за победата ще има и символично посрещане - с червен килим.

По-рано самата DARA се обърна от Виена към кмета на София с думите: „Кмете, надявам се да подготвиш за гостите хубав, голям червен килим“.

Победата на DARA на „Евровизия 2026“ означава, че България ще е домакин на конкурса през 2027 г, пише novini.bg.

