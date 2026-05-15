Дара ще се яви под номер 12 на финала на Евровизия

DARA ще се яви под № 12 на финала на "Евровизия" тази събота.

Певицата си осигури място в последния етап на състезанието след динамично изпълнение на песента си "Bangaranga" снощи.

Редът на изпълнителите на финала на "Евровизия" се определя чрез жребий, но те не теглят точния си стартов номер, а половината от шоуто, в която ще пеят. В някои случаи (както при Дара) попадат в категорията "избор на продуцента". След това организаторите определят реда с цел шоуто да бъде по-динамично и телевизионно интересно, като се редуват различни стилове песни, сценични концепции и темпо на изпълненията, цитира OFFnews.bg

Според журналиста Александър Митев не е случайно, че Дара откри вчерашния полуфинал. Обикновено те избират най-динамичното изпълнение, за да открият силно шоуто. Подобен беше и случаят със Сатоши, който представи Молдова на първия лайв с песена "Viva, Moldova!"

"Това е окей за полуфинал, но за финал не е добре – там се смята, че ако започваш първи, почти нямаш шанс да спечелиш. Имаме новина от последните часове – Дара ще е 12-та на финала от 25. Не е перфектно, но в сравнение с първия полуфинал, където откри, е доста прилично са я бутнали напред. Има любопитна теория сред феновете, продуцентите се кълнат, че подредбата е изцяло режисьорско решение за по-добро шоу, но феновете вярват, че по-добре представилите се се бутат нагоре, тези, които не са се представили добре на полуфиналите - са съвсем в началото", обясни Митев в ефира на БНТ.

Той допълни, че шансовете за успех на българската певица са се повишили значително след втората генерална репетиция и след полуфинала, и е категоричен, че не само песента има значение на конкурса, но и сценичното поведение, хореографията, заснемането и енергията.

На финала на "Евровизия 2026" във Виена се класираха още Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия. На 16 май за победа в конкурса ще се борят и представителите на Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша, които са класиралите се държави от първия полуфинал. Страната домакин, Австрия, както и "Голямата четворка" (Германия, Франция, Италия и Великобритания) се класират автоматично.

Според официалния сайт на конкурса редът на изпълненията ще бъде следният:

Дания

Германия

Израел

Белгия

Албания

Гърция

Украйна

Австралия

Сърбия

Малта

Чехия

България

Хърватия

Великобритания

Франция

Молдова

Финландия

Полша

Литва

Швеция

Кипър

Италия

Норвегия

Румъния

Австрия

