Дара ще участва на "Евровизия" с песента "Бангаранга"

кадър: БНТ

Дългоочаквана развръзка.

Преди минути стана ясна песента, с която певицата Дара ще ни представя на конкурса "Евровизия" във Виена през май. Т

ова е ритмичното парче "Бангаранга".

До избора на песента се стигна след гласуване от жури и зрителски вот, измежду три песни - "This is me" "Curse" и "Bangaranga", предаде БНТ.

Специални гост изпълнители на финала бяха представителите на Люксембург и Сан Марино Eva Marija и Senhit.

Във Виена DARA ще участва във втория полуфинал на 14 май, а големият финал на „Евровизия 2026“ е на 16 май.

