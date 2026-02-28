Дара ще участва на "Евровизия" с песента "Бангаранга"
кадър: БНТ
Дългоочаквана развръзка.
Преди минути стана ясна песента, с която певицата Дара ще ни представя на конкурса "Евровизия" във Виена през май. Т
ова е ритмичното парче "Бангаранга".
До избора на песента се стигна след гласуване от жури и зрителски вот, измежду три песни - "This is me" "Curse" и "Bangaranga", предаде БНТ.
Специални гост изпълнители на финала бяха представителите на Люксембург и Сан Марино Eva Marija и Senhit.
Във Виена DARA ще участва във втория полуфинал на 14 май, а големият финал на „Евровизия 2026“ е на 16 май.
