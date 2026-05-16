Дара във фокуса на световните медии

Кадър БНТ

Дара не спира да бъде във фокуса на международните медии.

От британския вестник „Гардиън“ определиха нейната песен „Bangaranga“ като „закачлив клубен хит“, а самата певица изтъкнаха като един от най-отличаващите се изпълнители тази година.

Според „Таймс“ България е една от приятните изненади на финала и песента те завладява за секунди.

От Асошиейтед прес за на мнение, че Дара стои зад най-запомнящото се изпълнение, предава БНТ.

Британската обществена BBC направи серия от публикации с нашата певица, включително специално интервю с нея.

Дара и „Bangaranga“ са сред най-гледаните видеа от „Евровизия“ в социалните мрежи, а още след националната селекция на България, десетки влогъри публикуваха видеа с първите си реакции и определиха българското предложение като огромен хит.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!