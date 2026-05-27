Дара влезе в класацията на "Билборд"

27.05.2026 / 16:11 1

Снимка Булфото

Ново огромно признание за Дара.

Победителката от "Евровизия" DARA стана първият български изпълнител, влязъл в престижната музикална класация на "Билборд".

Нейната песен "Бангаранга" влезе в седмичната класация Global 200, в която намират място най-слушаните в интернет парчета.

DARA е поставена на 90-о място сред най-популярните за изминалата седмица изпълнители в над 200 територии по целия свят, включително Съединените щати, пише БГНЕС.

MrBean (преди 21 минути)
Рейтинг: 223923 | Одобрение: -1982
Браво,само така!

