Дара влезе в класацията на "Билборд"
Снимка Булфото
Ново огромно признание за Дара.
Победителката от "Евровизия" DARA стана първият български изпълнител, влязъл в престижната музикална класация на "Билборд".
Нейната песен "Бангаранга" влезе в седмичната класация Global 200, в която намират място най-слушаните в интернет парчета.
DARA е поставена на 90-о място сред най-популярните за изминалата седмица изпълнители в над 200 територии по целия свят, включително Съединените щати, пише БГНЕС.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!