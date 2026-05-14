Дара влезе в училище с Bangaranga

Кадър БНТ

Деветокласници от СУ „Христо Ботев“ упражняваха езиковите си умения чрез текста, откривайки нови думи и послания.

Енергията на DARA и нейната Bangaranga завладя и учениците от СУ „Христо Ботев“ в Айтос. Деветокласници замениха традиционния урок по английски с музикално преживяване, като учиха нови думи и изрази чрез текста на нейния хит. Идеята беше на преподавателя Бранимира Николова, която вярва, че музиката прави ученето по-лесно и забавно.

Песента, с която певицата представя България на „Евровизия“, преобърна традиционния учебен процес. Учениците упражняват не само своите езикови упражнения, но съприживяват и емоцията на предстоящото българско участие в „Евровизия“.

„С музика ученето става естествено и забавно. Работихме с лексиката на песента, извадихме граматическите структури и обсъдихме смисъла на текста“, обясни Николова пред БНТ.

Учениците първо направиха упражнение „слушане с разбиране“, където трябваше да попълнят липсващите думи в песента. След това преведоха текста и дискутираха посланията му.

Миролюба Рашева сподели: „Имаше думи като бунт и бунтуване, които не разбирах, но от текста вече знам смисъла им. Това е различен начин да учим, но работи.“ Денис Ферад добави, че за него песента носи послание за свобода и енергия, а Мария Костова отбеляза, че Bangaranga събужда творчеството.

Инициативата показва, че популярната култура може да бъде мощен инструмент за образование. Чрез песента учениците не само разширяват речниковия си запас, но и се научават да разсъждават върху смисъла на думите, да формират лични интерпретации и да се изразяват уверено на английски.

Подобни методи доказват, че музиката може да обогати класната стая, като съчетава образование и култура, а учителите получават нов начин да ангажират младите хора. В СУ „Христо Ботев“ вече се обмисля разширяване на практиката и с други песни от български изпълнители, които участват в международни конкурси.

