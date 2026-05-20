Дара за ADHD синдрома, с който живее: Модерната болест не ме сломи, а ме тласна напред

Модерната болест не ме сломи, а ми помогна и ме тласна напред, казва изпълнителката

27-годишната певица Дара живее с ADHD – Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. Той е едно от най-разпространените невроразвитийни състояния в съвремието, като засяга най-често деца и юноши, но продължава и в зряла възраст, пише Труд.

Името идва от английски - Attention-deficit hyperactivity disorderне и не е резултат от лошо възпитание или нисък интелект, а по-скоро дава индикации, че мозъкът функционира по различен начин, с особености в структурата и химичните процеси, които влияят върху вниманието, импулсивността и емоционалната регулация.

Дара обаче е категорична, че модерната болест не я е сломила, а точно обратното - тласнала я е напред. Дълго време не си е давала сметка на какво се дължат бурите от мисли, които препускат в съзнанието ѝ, нервосоматичните проявления и бомбастичната емоционалност.

Дарина Йотова е родена във Варна на 9 септември 1998 година. На заден фон е майка ѝ Катя Ганева.

"Едва когато спрях да се боря да контролирам всичко, ADHD се превърна в мощен източник на креативност, позволих си да създавам музика свободно, без рамки и ограничения. Много е важно учителите да насърчават децата да се фокусират в онова, в което са най-добри. Често деца и юноши страдат, защото не могат перфектно да покриват изисквания в различни области и науки. Не бива да ги прекършваме, а трябва да ги окуражаваме. Затова често казвам, че в музикалните формати аз не съм жури, а треньор. Обичам да давам опит, да давам криле, а не да ги подрязвам", казва изпълнителката на хита "Bangaranga".

"Bangaranga" направи България победител в юбилейното издание на "Евровизия" и покори не само цяла Европа, но излезе извън пределите на континента. Редица чуждестранни продуценти коментират, че с подходящ екип и много работа Дара притежава абсолютно всички качества да се превърне в световна звезда - пее добре, има артистичност, както и завидни танцувални умения. Освен това е много красива, не пропускат да отбележат и западните медии.

"ADHD отключи душата ми", откровеничи Дара, опитвайки се да окуражи други деца и младежи, които страдат от него.

Най-честите проявления на синдрома са хиперактивност - непрекъснато движение, вътрешно напрежение, много често невнимание, трудност в концентрацията, разпилени мисли, импулсивност – действия „на момента“, без филтър. Симптомите варират – някои хора са хиперактивни, други нямат никаква хиперактивност, но изпитват силни затруднения с концентрацията. Диагнозата се поставя само от медицински специалист след продължително наблюдение и оценка.

