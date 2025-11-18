Дарение с мисия: „Сърце за двама“ подкрепя Центъра по репродуктивно здраве към Клиника НОВА

снимки: д-р Ангелина Симеонова - управител на Центъра по репродуктивно здраве към Клиника НОВА

Първите 20 записали се двойки с репродуктивни проблеми, ще получат безвъзмездна помощ за специализирани изследвания и консултации

Един благороден жест може да промени съдби. Фондация „Сърце за двама“ направи финансово дарение в подкрепа на Центъра по репродуктивно здраве към Клиника НОВА – Варна , за да подпомогне двойки, изправени пред предизвикателството на инфертилитета. Средствата ще бъдат използвани за специализирани изследвания и консултации, които да помогнат на повече хора по пътя към сбъдването на мечтата им – да станат родители.

„Всяко дарение, направено с любов и мисъл за другия, има силата да променя животи. Благодарим на фондация „Сърце за двама“ за съпричастността и доверието към нашия екип. Заедно можем да дадем надежда на повече семейства,“ – споделя д-р Ангелина Симеонова, управител на Центъра по репродуктивно здраве към Клиника НОВА. - Дарението на фондация „Сърце за двама“ е не просто финансова подкрепа, а акт на солидарност, емпатия и вяра в живота. В свят, в който все повече двойки се борят с репродуктивни трудности, подобни инициативи носят надежда и конкретна възможност за ново начало.“

Центърът по репродуктивно здраве към Клиника НОВА е изграден върху убеждението, че пътят към родителството изисква не само медицина, но и човечност. Тук работи екип от доказани специалисти по акушерство и гинекология, андрология и лабораторна диагностика, обединени от мисията да предлагат персонализирани решения за всяка двойка.

Центърът разполага с първата самостоятелна Андрологична лаборатория във Варна, която извършва пълен набор от тестове за оценка на мъжкия фертилитет:

стандартна и разширена спермограма по критериите на СЗО;

тест за оксидативен стрес с технология MIOXSYS – иновативен метод за ранно откриване на клетъчни увреждания, които могат да бъдат причина за мъжки стерилитет;

тест за функционална зрялост и оплодителна способност ( HBA );

тест за антиспермални антитела IgA и посткоитален тест за съвместимост.

Тези високоспециализирани анализи позволяват ранна и точна диагностика на проблеми, които често остават незабелязани, а навременната терапия значително увеличава шанса за успешна бременност. Благодарение на партньорството между Клиника НОВА и фондация „Сърце за двама“, 20 семейства ще получат своя шанс да чуят най-красивия звук – първия плач на своето дете. Защото когато любовта срещне науката, се ражда надеждата.

Център по репродуктивно здраве – Клиника НОВА , Варна. Вашето здраве е нашата мисия. Вашата мечта – и наша.

Клиника НОВА , Варна, ул. Вяра 7, тел. 070017340

*публикация

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!