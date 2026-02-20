Дариха 20 нови бебешки легълца на АГ болницата във Варна

Снимка: Фондация "Нашите недоносени деца"

За дарение на бебешки легълца съобщават от СБАГАЛ „Проф. Д-р Д. Стаматов“ – Варна. С дарителска кампания на Фондация "Нашите недоносени деца" в неонатологията на болничното заведение вече са доставени 20 нови бебешки легълца.

Необходимите средства бяха събрани за по-малко от седмица през месец декември с дарителска кампания и благодарение на съпричастността на многобройни дарители, които подкрепиха инициативата ни, казват от фондацията.

Новите и модерни креватчета ще осигурят повече комфорт и безопасност на всички малки пациенти в отделението. С тях ще се подобрят и грижите за онези от тях, които се нуждаят от специализирано лечение и внимание в дните след раждането.

Неонатологичното отделение на СБАГАЛ „Проф. Д-р Д. Стаматов“ – Варна е с трето, най-високо ниво на компетентност в града и приема най-тежките случаи от Варна, Шумен, Добрич и Търговище, включително бебета с тегло под 1200 г. Всяка година там проплакват около 1800 бебета, а процентът на недоносените бебета в отделението достига около 12% – по-висок от средния, тъй като към болницата се насочват всички рискови бременности от региона. В момента в интензивния сектор екипът се грижи за 5 малки пациента, като най-малкото е момиченце, родено с тегло 800 г, съобщават от фондацията.

