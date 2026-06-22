Дариха апаратура на Дома за деца във варненския квартал "Виница"

Снимка: ТУ-Варна

Близо 6 000 евро бяха събрани от преподаватели, служители и студенти на Техническия университет – Варна по време на традиционния благотворителен базар „Великден на надеждата!“. Със средствата университетската общност осигури апаратура и болнично оборудване за новоизграждащото се първо в страната Отделение за палиативни грижи за деца към Дома за медико-социални грижи за деца – Варна.

Дарението беше официално предоставено от ректора на Техническия университет – Варна проф. д-р Драгомир Пламенов. То включва стерилизатор, лекарствен шкаф, болнично легло, пациентен монитор, перфузор и скринове, които ще подпомогнат обзавеждането и оборудването на новото отделение.

„С дареното от Вас оборудване и апаратура ще обзаведем една болнична стая и манипулационната зала в Отделението за палиативни грижи за деца в ДМСГД – Варна, заяви директорът на лечебното заведение д-р Стефка Джанкова.

Тя благодари на проф. Пламенов и на зам.-ректора на университета проф. Павлина Наскова за примера, който дават, заедно със студентите, а именно да подкрепят децата с тежки заболявания.

Редактор "Екип на Петел",

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