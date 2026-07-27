Дариха девет компютъра на приемни семейства и потребители на социални услуги във Варна

Пиксабей

Девет компютърни конфигурации с монитори бяха дарени тази седмица на приемни семейства, деца и потребители на социални услуги във Варна. Инициативата е реализирана в рамките на кампанията „Дари компютър“ с подкрепата на варненската компания „Перфомалис“ ЕООД и гражданската платформа „Добрите Примери“.

Дарението достига до приемен родител, който полага грижи за дете с тежки увреждания, до четири деца, настанени в професионални приемни семейства, както и младеж от Наблюдавано жилище „Възможност“, който продължава образованието си. С компютърна техника са снабдени и трима потребители на резидентните социални услуги „Гаврош“, които учат, работят или активно търсят професионална реализация.

Благотворителна организация „Добрите Примери“ е гражданска платформа, насочена към популяризирането на добрите дела, позитивните истории и хората, които променят обществото с личния си пример. Основната им мисия е да вдъхновяват повече хора да бъдат активни, съпричастни и социално отговорни, съобщават от общинската пресслужба.

Община Варна изказва искрена благодарност на екипа на гражданската платформа и на варненската фирма, както и на всички, които с личната си ангажираност допринасят за подобряване качеството на живот на нуждаещите се и дават шанс на повече хора да развиват своите знания, умения и потенциал.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!