Дарителските билети на Спартак ще бъдат добавени към премиите на футболистите

Снимка: ФК Спартак

Дарителските билети отново са в продажба, но този път с директна подкрепа към отбора при гостуването срещу Черно море. Това съобщават във фейсбук страницата си от Спартак.

Всички средства от тези билети ще бъдат добавени към премиите на футболистите.

"Това е нашият начин да им покажем, че зад всяка битка стоят хиляди сини сърца", добавят от клуба.

Стойността на дарителския билет е 10 евро.

Важно е обаче феновете да знаят, че тези дарителски билети не осигуряват вход за дербито, което ще се играе в събота от 12,30 ч. на стадион "Тича" във Варна. Ако ще присъстваш на мача, е нужен и редовен билет, пишат още от клуба.

