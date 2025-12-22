реклама

Дарко дава пари да е Дядо Коледа за внучката на Гала

22.12.2025 / 12:15 0

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

В края на „На кафе” в понеделник водещата Гала предложи в ефир на актьора Дарин Ангелов да влезе в дома ѝ като Дядо Коледа. Така тържеството, което ще е първото такова за нейната внучка, ще стане наистина запомнящо се.

Дарко не само се съгласи, а напълно се ентусиазира от идеята.

„Пари ще ти дам, да съм първия Дядо Коледа на детето. После ще го пише в биографията ми”, заяви панелистът. Той, разбира се, предложи самата Гала да бъде Снежанка.

„Не, Джуджи ще е Снежанка”, отвърна водещата.

„А, с тази баба не искам”, каза на свой ред Дарин Ангелов с усмивка.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама