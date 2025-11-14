Дарт Вейдър премина и през Горна Оряховица и Плевен

Снимки: Булфото

Черният влак с червените очи, наричан в социалните мрежи Дарт Вейдър и Черната перла, премина и през Плевен. Преди това му се порадваха и в Горна Оряховица.

Това е първият нов влак, който пристига в страната ни през последните 20 години, допълва БДЖ.

Все още не е в употреба, а е в България за тестове, за да се види как се справя на републиканските жп трасета.

Както вече беше съобщено, България има сключен договор за доставка на 35 нови електрически мотрисни влака, които трябва да започнат да пристигат от август 2026 г.

Те ще заменят поетапно остарелите влакове на БДЖ, някои от които са на над половин век.

