Дървен материал и земеделски инвентар изгоряха при пожар в доспатско село

Снимка: Булфото

Пожар в стопанска сграда в село Бръщен е възникнал в 22,25 ч. в сряда - 12 ноември. Тя се е намирала на ул. "Изгрев“ и е била собственост на 66-годишен мъж, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян.

По информация в постройката е имало около 4 куб. м дървен материал и земеделски инвентар, които са изгорели, предава Фокус.

Причините за пожара и размерът на нанесените щети са в процес на изясняване.

Пожарогасенето е извършено от екип на РСПБЗН – Доспат. По случая е образувано досъдебно производство.

