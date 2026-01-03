Дърво е паднало върху кола на Витоша, загинала е майка на две деца
илюстрация: Булфото
Майка на две деца почина, след като дърво падна върху автомобила им на Витоша. По информация на bTV инцидентът е станал на ул. „Беловодски път“ към Копитото около 10 часа.
Автомобилът е управляван от 34-годишен мъж. В него са се возили 31-годишна жена и децата им на 8 и 2 години.
Дървото пада върху колата, убивайки майката, предава Бтв.
