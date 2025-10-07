Дърво падна и потроши три автомобила в центъра на Сливен

Кадри Фейсбук, Д. Митев

Паднало дърво повреди три автомобила в центъра на Сливен.

Колите са се намирали на общински паркинг в синята зона.

При инцидента няма пострадали, съобщиха за БНТ от общината.

Нанесени са материални щети по автомобилите.

В региона духа вятър със скорост от около 70 км/ч, валежите са около на 5-6 литра на квадратен метър.

