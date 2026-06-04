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Дърво падна и затвори бул. "Княз Борис" във Варна: Пътят към Златни пясъци е затворен

04.06.2026 / 20:23 0

Кадър Будна Варна

Дърво падна и затвори бул. „Княз Борис“ в посока кв. „Чайка“ малко след 19:30 часа днес, предаде „Будна Варна“.

Движението се отклонява на кръстовището на Винса.

 

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