Дърво падна и затвори бул. "Княз Борис" във Варна: Пътят към Златни пясъци е затворен
04.06.2026 / 20:23 0
Кадър Будна Варна
Дърво падна и затвори бул. „Княз Борис“ в посока кв. „Чайка“ малко след 19:30 часа днес, предаде „Будна Варна“.
Движението се отклонява на кръстовището на Винса.
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