Дърво падна на ул. "Македония" във Варна

Поредно паднало дърво на ул. Македония м/у 10 и 12 номер до наскоро премахнатата барака на почистващата фирма днес около 20:00 часа.

Това съобщава гражданин в социалната мрежа:

"Добре , че има само леки материални щети по паркирани автомобили половината от тях в забранена част от улицата.

Следващото за падане дърво чака на Македония 10 , след пуснати жалби -чакаме да падне само при първия вятър.

Кметство “Одесос” спите !!!

Затънали сте в административни процедури и PR - реална дейност =0

В разгара на летния сезон , при много премиващи хора и след пуснати жалби , не се предприемат дейности по превенция на населението и тяхната собственост.

Дано поне не се стигне до трагичен инцидент и човешки жертви.", пише той.

