Дърво падна върху два автомобила в центъра на Русе

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Дърво е паднало на улица "Църковна независимост" в центъра на Русе, съобщава БТА. При инцидента не са пострадали хора.

Има нанесени материални щети върху два автомобила, паркирани от двете страни на пътното платно.

На място пристигна екип на "Пожарна безопасност и защита на населението", който обезопаси района и спря движението по улица "Църковна независимост" в участъка между улиците "Любен Каравелов" и "Тодор Александров".

Служителите на реда се заеха и с рязането и отстраняването на дървото. След това движението в района беше възстановено.

Редактор "Екип на Петел",

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