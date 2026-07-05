Дърво падна върху движещ се автомобил край Джебел, шофьорка оцеля по чудо

кадър: бТВ

Шофьорка се размина без сериозни наранявания, след като дърво падна върху автомобила ѝ по време на движение по главния път между Кърджали и Джебел. Инцидентът е станал по време на силен дъжд и поривист вятър.

Гергана Банкова от родопското село Жълтуша разказва, че се е прибирала към дома си, когато при навлизане в горист участък дървото внезапно се стоварило върху автомобила.

„Нямах никаква възможност да спра. Зад мен също имаше автомобили. Всичко се случи за секунди. Продължих да шофирам още малко, без да осъзнавам какво точно се е случило“, споделя в ефира на бТВ тя.

След като успяла да отбие встрани от пътя, била в шок. Малко по-късно на място пристигнали екипи на пожарната, които разчистили падналото дърво и възстановили движението.

По автомобила са нанесени значителни материални щети – счупено предно стъкло, деформиран покрив и повреди по купето. За щастие, водачката се е разминала само с леки наранявания от счупени стъкла.

Според семейството ремонтът ще бъде сложен и скъп, а автомобилът към момента не може да бъде използван.

По думите на Гергана Банкова при пристигането си служителите на пътна полиция са извършили стандартна проверка, включително тест за алкохол, който е отчел отрицателен резултат.

Тя обаче твърди, че не е получила протокол за пътнотранспортно произшествие, тъй като според органите на реда случаят не попада в категорията на ПТП. Семейството очаква документ от пожарната, който да послужи при евентуално търсене на обезщетение.

След инцидента Гергана Банкова забелязала, че в района все още има множество изсъхнали и потенциално опасни дървета.

Според нея рискът от подобни инциденти остава реален и следващият случай може да няма толкова щастлив край.

Съпругът ѝ Юлиан Банков заявява, че най-важното е, че съпругата му е жива и без тежки травми. По думите му семейството ще се консултира с юристи, преди да реши дали да търси отговорност от стопанина на пътя.

Той отправя и призив към институциите да извършват редовна проверка и премахване на опасните дървета край пътните участъци, особено в планинските райони.

Редактор "Екип на Петел",

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