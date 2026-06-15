Дърво падна върху кола в центъра на Пловдив

Снимка Фейсбук, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив

Дърво се счупи и падна върху кола на улица в центъра на Пловдив, съобщиха от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив на официалната си Фейсбук страница.

Инцидентът се е разминал без пострадали, а щетите по автомобила в близост са минимални.

Сигналът е получен минути преди 21.00 часа, като на място бързо пристига екип на 01 Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив.

Заради инцидента е прекъснато и електрозахранването в района на Автогарата

Огнеборците са обезопасили района и са отстранили опасното дърво, предотвратявайки риск за преминаващи граждани и автомобили, съобщиха от Регионалната дирекция.

„Поредна ситуация от ежедневието на пожарникарите – докато жителите на града се прибират у дома, те остават на пост, готови да реагират при всяка опасност и извънредна ситуация“, пише още в изявлението, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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