Дърво падна върху тролейбусни жици, движението по ул."Цар Асен" във Варна е затруднено

Снимки: Moreto.net

Голямо дърво падна върху тролейбусните жици на ул. "Цар Асен", граничеща със съседната ул. "Македония" във Варна, видя репортер на Moreto.net.

По думите на живущите в района няма пострадали. В момента екипи режат и разчистват големите парчета. Движението за автомобилите по ул. "Цар Асен" към Археологическия музей и обратно е спряно временно.

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