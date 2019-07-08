Дърво падна върху тролейбусни жици, движението по ул."Цар Асен" във Варна е затруднено
08.07.2019 / 16:14 0
Снимки: Moreto.net
Голямо дърво падна върху тролейбусните жици на ул. "Цар Асен", граничеща със съседната ул. "Македония" във Варна, видя репортер на Moreto.net.
По думите на живущите в района няма пострадали. В момента екипи режат и разчистват големите парчета. Движението за автомобилите по ул. "Цар Асен" към Археологическия музей и обратно е спряно временно.
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