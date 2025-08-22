Дърво затисна две момчета в автомобил в Монтана

снимка Булфото

Силна буря се разрази този следобед в Монтана. Силата на вятъра е била над 70 км/ч, съобщиха за NOVA от местната метеорологична станция.

По първоначална информация две коли са застигнати от дървета. В едната са пътували две момчета, когато по време на бурята на ул. '"Хан Аспарух" дърво е паднало върху колата им. Няма пострадали. Дърво е паднало и върху бус и навес на къща на ул. " Васил Левски".

В бойчиновското село Ерден огромен орех в двор на къща се е превършил и е паднал върху жици. Запалила се е трева и огънят е стигнал до къща. Пожарникарите са успели да спрат пламъците преди да са обхванали постройките.

Ураганен вятър се изви в Монтана и нанесе сериозни щети в града, посочи и БНТ.

Клон от дърво падна върху автомобил в центъра. Вятърът събори маси по тротоарите, столовете и чадърите на няколко заведения. От пожарната потвърдиха, че са получили множество сигнали за нанесени щети.

Силният вятър, заедно със слаб дъжд и гръмотевици, продължава и към момента, предаде БНТ.

Към този момент няма информация за затворени пътища и прекъсвания на електричеството в района.

Тепърва предстои да бъдат установени нанесените щети.

